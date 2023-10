Sabato 28 Ottobre 2023, 09:20

Frosinone è stato arrestato dalla Polizia stradale di Forlì e dalla Questura di Arezzo, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sorpreso con oltre 30 chili di droga in auto: un ventenne residente aè stato arrestato dalla Polizia stradale di Forlì e dalla Questura di Arezzo, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È accaduto la notte tra mercoledì e giovedì, quando gli investigatori della Squadra mobile aretina, dopo aver notato la vettura del giovane che andava a forte velocità nei pressi di Sansepolcro, si sono insospettiti e hanno iniziato a seguirla. L'auto è stata poi bloccata da una pattuglia della stradale sul tratto romagnolo dell'E45, i poliziotti hanno sentito un fortissimo odore tipico della sostanza stupefacente, che il giovane non si era neanche preoccupato di nascondere, limitandosi a metterla nel portabagagli.



La droga, risultata essere hashish e marijuana, era divisa in panetti pressati e sottovuoto per un peso complessivo di poco più di 30 chili, suddivisa in quattro scatoloni dove erano anche riportate le destinazioni di ciascuno stock, tra cui Rimini, Bolzano e Torino.

Una volta spacciata, avrebbe potuto fruttare al dettaglio oltre 200 mila euro. Sequestrati anche tre smartphone, oltre 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false. Il 20enne, che si trova ora in carcere a Forlì, dovrà anche rispondere di uso di banconote false e reiterazione per guida senza patente, visto che nel biennio precedente era già stato sorpreso al volante senza averla mai conseguita.

