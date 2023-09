Sabato 2 Settembre 2023, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:33

Giovane di 26 anni, incensurato, sorpreso nella sua abitazione di viale Spagna a Frosinone con 7 chili di hashish e 118 mila euro, provento con tutta probabilità dell'attività di spaccio: arrestato. Il blitz da parte degli agenti della squadra Mobile all'interno di quello che viene chiamato "il Casermone" è scattato l'altro pomeriggio. Gli uomini della questura che si sono avvalsi delle unità cinofile, sarebbero andati a colpo sicuro, quasi sapessero che all'interno di quello stabile era stato nascosto tutto quello stupefacente. L'hashish, trovato in un appartamento vicino a quello del ragazzo, era diviso in panetti ed era stato occultato in varie suppellettili. Ad incastrare il ventiseienne che tra l'altro risulta incensurato, i suoi documenti rinvenuti proprio in quell'alloggio. Quando i cani antidroga si sono fermati davanti a quella porta, i poliziotti hanno fatto irruzione in quell'alloggio disabitato ed hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di hashish. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione adiacente all'appartamento dove era stata nascosta la droga, gli agenti della Mobile hanno rinvenuto quella considerevole somma di denaro. Per il giovane si sono spalancate le porte del carcere.

LA CONVALIDA

Lunedì accompagnato dal suo difensore Tony Ceccarelli, l'uomo dovrà comparire davanti al magistrato per la convalida dell'arresto. Forte il sospetto che il 26enne nonostante la giovane età rifornisse i broker che a loro volta piazzavano lo stupefacente nelle sedi dello spaccio. Da alcune informazioni raccolte sembra che l'hashish era stato già confezionato in modo che ognuno dei "capo piazza" identificati con nomi fittizi sapevano quale era il quantitativo destinato a loro. C'erano i panetti di droga con su scritto "Don Corleone", altri con la dicitura "Bob Marley" altri ancora con il nome del giocatore "Lukaku.". Sempre da informazioni raccolte sembra che il giovane che aveva ereditato quasi un milione di euro per un incidente occorso alla madre deceduta, vivesse di rendita.