di Andrea Tagliaferri









Chiusa e riaperta in tempi record la provinciale per Collepardo a causa di lavori urgenti di messa in sicurezza. I residenti o chi voleva recarsi nel piccolo borgo ernico ieri mattina, infatti, ha dovuto optare per strade alternative non molto agevoli, tramite Vico nel Lazio o Trisulti. La Provincia di Frosinone aveva disposto la chiusura totale al transito della strada di accesso a Collepardo per mercoledi 19 e giovedi 20, dalle ore 9 alle 17,30, per eseguire interventi di bonifica delle scarpate sovrastanti; in particolare di contenimento della parete rocciosa mediante reti metalliche e rimozione di massi pericolanti.La tempestività dell’intervento, tuttavia, ha permesso di riaprire la strada alla circolazione nel tardo pomeriggio, anche se i lavori proseguiranno per 15 giorni ma non dovrebbe più esserci necessità di chiusura. Soddisfazione del Sindaco Bussiglieri ma anche qualche rimostranza verso la Provincia: «""Mi spiace per i disagi ai cittadini ma il Comune è stato avvisato poco prima dell’intervento e l’avviso parlava di impianto semaforico per transito alternato, cosa che non è avvenuta. Tuttavia gli uffici provinciali mi avevano rassicurato la chiusura per il minor tempo necessario e così è stato. Ringrazio l’amministrazione provinciale per la velocità dell’intervento».