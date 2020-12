Si tratta di una piccola scuola di campagna, piccola ma frequentate e amata dai suoi piccoli alunni e dalle insegnanti. È l’elementare intitolata alla figura di Alberto La Rocca, il carabiniere eroe originario proprio di quelle zone, cioè la località Valleradice a Sora dove attualmente vivono i suoi eredi. È un piccolo edificio rosa che di tanto in tanto ha manifestato qualche problema di natura strutturale, al tetto da cui pioveva durante l’inverno e i soliti problemi legati al riscaldamento, con vecchie caldaie che ogni tanto bisognava manutenere. Una scuola periferica non sempre al centro dell’attenzione degli amministratori. Ma il Comune di Sora, nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Lazio ed in particolare in base al regolamento “dei servizi di base e di rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” ha proprio messi al centro dei propri interessi questa piccola scuola oggetto di lavori di miglioramento energetico ed ambientale. Si tratta di lavori aggiudicati da una ditta di Sora per un importo di circa 200.000 €. All’edificio non manca nulla anche perché il numero degli alunni è talmente ridotto che bastano aule confortevoli e calde ed il bel giardino che circonda lo stabile, cui si accede tramite un grosso cancello in ferro, per garantire la giusta accoglienza ai piccoli della zona che sono ivi iscritti.

E sempre parlando di zone rurali e nell’ambito del programma di sviluppo, l’ente di Corso Volsci ha “messo mano” allo storico abbeveratoio delle “Cisterne” per ripristinarlo attraverso opere di adeguamento funzionale, di recupero, di ristrutturazione e addirittura con il rifacimento del collegamento alla fonte idrica. L’abbeveratoio spesso oggetto anche dell'interesse di fotografi e passeggiatori - trovandosi in una zona molto suggestiva da un punto di vista paesaggistico - è ubicato alle spalle del rifugio Trombetta, gestito dal club alpino Italiano. I lavori sono stati aggiudicati dall’impresa Edil Valle di Sora nello scorso giugno per un importo di 160.000 euro. La spesa per realizzare i lavori previsti dall’intervento è garantita da un contributo concesso dalla direzione regionale agricoltura.

“Lo scopo dell’intervento - spiega l’architetto Mario Bianchi che ha redatto l’interessante progetto - è quello di favorire il miglioramento ed il potenziamento di una importante infrastruttura a servizio delle aziende agricole, al fine di rendere più competitivi settori agricoli e montani interessati. Il progetto riguarda la realizzazione dei lavori di risanamento e di recupero funzionale dell’abbeveratoio e della cisterna sotterranea di accumulo, nonché della condotta idrica. Il progetto è finalizzato a recuperare il patrimonio rurale del territorio attraverso la riqualificazione dei suoi elementi costitutivi per reintervenire efficacemente in un processo di recupero e conservazione di questo patrimonio, provando ad invertire la tendenza decennale di abbandono e di degrado che ha caratterizzato questi manufatti. Una volta recuperati potranno rappresentare una valida risorsa che porterà benefici al sistema agricolo anche in termini di rivalutazione Architettonica ed ambientale”.

Ro. Pu.

