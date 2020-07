Frosinone, ladri in azione a Cervaro: colpo notturno in tabaccheria

Ladri in azione a Cervaro: ripulita una tabaccheria in centro. L’azione nel cuore della notte, quando una banda di malviventi ha sfondato la vetrata d’ingresso e in pochi minuti ha fatto incetta di sigarette e gratta e vinci. Un’azione fulminea ripresa dalla telecamera interne. Le immagini ritraggono due persone che, vestite di bianco, con il volto coperto mettono a segno il colpo. «E ci risiamo. Non siamo più liberi di dormire tranquilli. Così non si può lavorare. C’è soltanto una certezza, in questo paese non si vive più e bisogna fare qualcosa» è stato lo sfogo del proprietario della tabaccheria.

E’ il secondo colpo che viene messo a segno ai danni di attività commerciali. Ad inizio settimana era toccato ad un bar di San Vittore del Lazio, la modalità di azione è stata pressoché simile: spaccata e raid in pochi minuti nonostante l’allarme. Sui colpi indagano i carabinieri della compagnia di Cassino.

