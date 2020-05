Frosinone, il vescovo Spreafico dal Papa: Francesco benedice la diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il vescovo della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino, Ambrogio Spreafico.

Spreafico ha parlato dell’attuale situazione causata dalla pandemia e dell’importanza della presenza della Chiesa in questo momento così difficile per tanta gente, anzitutto i malati, gli anziani e il numero crescente di persone in difficoltà economiche.

Ha raccontato al Papa l’impegno della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino «per venire incontro a quanti vivono un momento di difficoltà e per creare risposte durature alla sfida dell’inquinamento ambientale e della disoccupazione, uscendo dall’improvvisazione e dalla chiusura nelle proprie logiche interne e nell’autoreferenzialità. La Chiesa non vive per se stessa, ma vive e cresce perché è nel mondo con gli altri e per gli altri», spiegano dalla Curia. «Il Santo Padre ci incoraggia quindi a dare risposte nuove in questo cambiamento d’epoca, senza ripetere solo quanto si è fatto finora, con l’audacia comunicativa dei discepoli dopo la Pasqua».

Spreafico ha chiesto al Santo Padre una benedizione per la diocesi e il Papa l’ha benevolmente concessa.



Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA