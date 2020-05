Frosinone, si accelera per la metropolitana elettrica urbana: tre fermate collegheranno lo Scalo a De Matthaeis

Il Comune di Frosinone accelera sullo studio di fattibilità per una metropolitana di superficie. Una sorta di tram su gomma che collegherà lo Scalo a De Matthaeis. In settimana si terrà il tavolo tecnico con gli esperti per definire gli aspetti tecnici dell’operazione che prevede vettori elettrici, variabili tra i 12 e i 18 metri. Il primo step potrebbe partire entro la fine dell’anno. Tre le fermate previste: due in via Marittima (una in prossimità dell’incrocio con viale Europa) e una in via Moro in corrispondenza con il parcheggio dell’ascensore inclinato.

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA