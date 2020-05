Frosinone, verso la riapertura delle aree verdi: ingresso limitato alla villa comunale e al parco Matusa

Nel capoluogo si va verso la riapertura dei giardini pubblici, dopo la chiusura prevista dalle misure per il contenimento del virus. Ma l'ingresso nelle aree versi della città sarà limitato per evitare assembramenti. Lo ha annunciato il Comune.

«L’amministrazione Ottaviani sta ultimando, in questi giorni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e giardini, ubicati sul territorio comunale, dopo la riapertura disposta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che avrà efficacia dalla prossima settimana. L’intento dell’amministrazione comunale è, comunque, quello di permettere le passeggiate all’aria aperta ed una minima attività motoria nelle aree verdi, con gradualità e controlli, soprattutto all’interno delle zone perimetrate, come la villa comunale e il parco Matusa, ove si procederà con ingressi contingentati ogni ora e mezzo, per evitare assembramenti o altre situazioni idonee a generare criticità di carattere sanitario» si legge in una nota del Comune di Frosinone.

