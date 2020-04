L’obiettivo è effettuare i test in massima sicurezza limitando i contatti e riducendo, se non azzerare, gli spostamenti dei sanitari. La modalità d’azione sul modello avviato dalla Corea del Sud e poi replicato a Bologna e in altre regioni ora sbarca anche in Ciociaria.

Il prelievo nasofaringeo utile per individuare l’infezione da Covid-19 sarà eseguito direttamente in auto. In sostanza i cittadini potranno sottoporsi al tampone senza scendere dalla macchina: basterà abbassare il finestrino e aprire la bocca. L’importante novità sul fronte della prevenzione e della diagnosi precoce è stata annunciata dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Il servizio è già partito.

Ma come funziona il cosiddetto test drive-thru? Sarà l’Asl a censire e a convocare i pazienti con una lettera. Poi, come spiegato da Buschini, questi ultimi saranno accolti dagli operatori sanitari all’esterno delle strutture e, dunque, sottoposti all’esame rapido con l’utilizzo di un bastoncino con all’estremità una sorta di cotton fioc. «Un metodo già adottato, con successo, in Corea del Sud. Un altro servizio di eccellenza della nostra sanità nella lotta al Covid-19» ha spiegato Buschini.

Questo tipo d'intervento per la ricerca del virus, attraverso l’acquisizione di un campione, è già stato avviato in altre regioni d’Italia, dove sono stati individuati luoghi e strutture ad hoc in cui operano sanitari dotati delle precauzioni previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA