Rifornimento di mascherine per i medici della Ciociaria e un nuovo servizio dell’Asl per assistere positivi al Coronavirus che si trovano a casa e pazienti con patologie complesse già in terapia con farmaci forniti dall’azienda sanitaria. La macchina per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia viaggia spedita, verso un continuo e rapido potenziamento. La questione legata alla carenza di dispositivi di protezione individuale facciale è stata a lungo al centro del dibattito. Da più parti, infatti, si sono moltiplicati gli appelli per non far mancare questi supporti di prevenzione. A fine marzo era intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari, con una lettera aperta: «Purtroppo in Italia c’è stata una gravissima carenza di mezzi di protezione medica» aveva sottolineato, riferendosi anche a guanti e tute. Ora, però, parte la consegna diretta. L’annuncio è arrivato dall’Ordine professionale del capoluogo che, dopo essersi attivato per l’approvvigionamento, da oggi distribuirà pacchi di mascherine chirurgiche ai propri iscritti. Saranno a disposizione di ciascun medico della provincia. I camici bianchi che ne faranno richiesta «potranno ritirare le confezioni direttamente nella sede di via Fosse Ardeatine, a Frosinone». «Le mascherine - si sottolinea in una nota - sono essenziali per arginare il rischio di ogni medico a contatto sia con i pazienti colpiti dal Covid-19 sia con potenziali portatori del virus».

IL PROGETTO

L’Unità complessa di farmacia dell’Asl, diretta da Fulvio Ferrante, intanto, ha messo a punto un progetto per la consegna a domicilio di medicinali e altri beni sanitari. Un piano voluto dal manager Stefano Lorusso. Destinatari del servizio sono i pazienti “fragili”, «cioè - spiegano dall’azienda sanitaria - coloro che si trovano in isolamento, quelli Covid-19 positivi domiciliati e quanti, affetti da patologie rare e complesse, già in cura con farmaci in distribuzione diretta dall’Asl». A ciò sarà affiancata un’attività di “Counseling” informativo «per gestire terapie, interazioni tra i farmaci, effetti collaterali, conservazione e assunzioni dei medicinali» e altri aspetti sui piani terapeutici (prescrizione, erogazione, rinnovi) rilasciati da strutture sanitarie, «soprattutto da quelle fuori Regione». Un’attività di farmacovigilanza, dunque, che, a breve, l’Asl punta a supportare con un’app in corso di perfezionamento. Per poter usufruire del servizio bisognerà contattare il numero verde gratuito 800.938.866. La Regione Lazio, intanto, ha comunicato di aver stipulato un accordo con la casa farmaceutica Amgen Italia «per garantire la consegna a domicilio gratuita dei farmaci dell’azienda, in questo periodo di emergenza sanitaria, a circa 3.000 pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA