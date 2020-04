Coronavirus Frosinone, nuovo minimo di contagi: cresce la speranza

E' il numero più basso di sempre, da un mese a questa parte, di nuovi casi di Coronavirus. Non solo: per la prima volta, infatti, è stato registrato è il terzo decremento consecutivo giornaliero. In Ciociaria, dunque, la curva dei contagi compie una notevole battuta d'arresto, attestandosi al minimo dall'inizio della pandemia. Un dato che lascia ben sperare e che, allo stesso tempo, deve indurre ancor di più a non abbassare le guardia sul rispetto delle misure governative anti diffusione del virus.

In Ciociaria nell'ultima giornata di test, stando al bollettino quotidiano del 13 aprile diramato dalla Regione Lazio, sono emerse due nuove positività al Covid-19. Ieri erano state sette, il giorno precedente otto. Il minimo assoluto era stato toccato alcuni giorni fa, con cinque nuove infezioni in ventiquattr'ore. Fortunatamente, inoltre, non ci sono stati decessi. Altre 344 persone, invece, sono uscite dall'isolamento domiciliare.

