La curva dei contagi è stabile. Oggi, nel giorno di Pasqua, la Regione Lazio ha comunicato sette casi positivi. Una donna di 90 anni morta, ma anche 6 persone guarite. Andamento dei contagi stabile, sabato erano stati 8.Ma l’emergenza non è finita.Nella giornata di oggi decine di pattuglie delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli sulle strade. I carabinieri, in particolare, hanno sanzionato per mancato rispetto delle misure di contenimento 56 persone. A Frosinone, Ripi, Giuliano di Roma e Supino sono state sanzionato 16 persone.A Cassino, sono state sanzionate complessivamente 28 persone.Altre 11 persone sono state sanzionate a Sant’Elia Fiumerapido, Atina, Picinisco San Biagio Saracinisco e Cervaro.Altre 8 persone, tra Sora Fontana Liri Monte San Giovanni Campano ed Arpino, sorprese fuori delle proprie abitazioni senza giustificato motivo.Domani, invece, osservate speciali saranno le aree picnic.Il Parco dei Monti Aurunci ha annunciato la chiusura di tutti i sentieri e le aree picnic con controlli da parte dei Guardia Parco.