Coronavirus Frosinone, due morti e nuovo calo di contagi

Ancora un calo di contagi da Coronavirus in Ciociaria. E' la quarta volta negli ultimi giorni che il dato quotidiano si attesta sotto le due cifre. Ieri erano stati 12, giovedì 5. Il trend, dunque, si conferma stabile con una tendenza in progressiva discesa, anche se la curva, stando all'andamento, è ancora suscettibile a oscillazioni. Si spera lievi, come le ultime.

Purtroppo, però, si allunga l'elenco delle vittime, che salgono a 37. Non ce l'hanno fatta, infatti, un uomo di 65 anni di Cervaro, che era ricoverato all'ospedale Spaziani di Frosinone, e una donna di Vico nel Lazio che era stata ospite della casa di riposo di Fiuggi. Ad annunciare quest'ultimo decesso è stato il sindaco di Fiuggi, espirmendo il proprio cordoglio: "Ci uniamo al dolore dei familiari" ha spiegato facendo il punto della situazione contagi nella città termale.

Ad ogni modo, anche se quello attuale sembra una sorta di periodo di transizione, la fase emergenziale non è ancora finita. Per questo, come ribadito dalle autorità sanitarie, bisogna mantenere alta l'attenzione e rispettare tutte le precauzioni e prescrizioni governative anti diffusione del virus.

Nell'ultima giornata di tamponi, come riportato nel bollettino della Regione dell'11 aprile, in Ciociaria si sono registrati otto nuovi casi di positività, “di cui tre riferibili a cluster noti”, cioè le strutture sanitarie già monitorate. Il totale delle infezioni da Covid-19 riscontrate in provincia dall'inizio della pandemia, dunque, è di 571: nel bilancio sono compresi deceduti e guariti, questi ultimi arrivati a 73 con gli ultimi otto di oggi. Ulteriori 351 cittadini, invece, sono usciti dall'isolamento domiciliare.



