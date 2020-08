Norme anti-Covid, controlli dei carabinieri sulla movida: multe a Paliano, chiuso un locale di Atina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella tarda serata del 6 agosto, a Paliano, i carabinieri della locale Stazione Carabinieri, insieme ai colleghi del NAS di Latina, nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzati all’attuazione delle nuove disposizioni anti-Covid, in particolar modo volti ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici e aperti al pubblico che, nel mese di agosto, coincide con un periodo denso di iniziative e spettacoli che animano quotidianamente il centro storico, hanno controllato numerosi esercizi commerciali dediti all’intrattenimento e alla vendita di bevande e generi alimentari.Nei confronti di due attività i militari hanno riscontrato carenze igienico sanitarie ed elevato sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euroNel complesso, oltre agli esercizi commerciali, sono stai controllati 35 veicoli e 50 persone mediante l’impiego di 8 militari e 4 automezzi.Questa mattina invece, a Atina, sempre i carabinieri, a seguito anche di numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini del luogo, hanno controllato un noto locale di proprietà di un 38enne originario della capitale.Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno accertato che nella parte esterna dell’esercizio, circoscritta da una recinzione, era presente un elevato numero di avventori tutti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale, i quali creavano una situazione di forte assembramento. Al gestore, quindi, è stata contestata la violazione delle relative norme previste dal DPCM del 14 luglio 2020 in materia di assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico, procedendo all’immediata chiusura del locale, con contestuale proposta di sospensione temporanea dell’attività alla competente Autorità amministrativa.