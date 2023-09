Colfelice, si ferisce con la motosega mentre pota un albero: elitrasportato

Stava eseguendo la potatura di un albero all'interno di una sua proprietà, quando è rimasto ferito ad un braccio e alla mandibola da una piccola motosega. Protagonista dell'incidente domestico un 63enne di Colfelice.

Immediata la richiesta di soccorso, nell'abitazione dell'uomo è arrivato il personale del 118 che, vista le ferite riportate, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Poco dopo l'uomo è stato trasportato in un ospedale della capitale. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Arce. L'uomo non è in pericolo di vita.