Martedì 16 Aprile 2024, 07:00

Cinque cani da caccia rubati l’altra notte ad Arce. Proprietari disposti a dare una ricompensa a chi fornisce il proprio contributo al ritrovamento. Lo strano colpo risale a poco dopo la mezzanotte dell’altro ieri quando al civico 87 di via Campanile di Arce ignoti hanno rubato cinque bellissimi cani da caccia aprendo, forse con arnesi da scasso, la rimessa in cui i proprietari li custodivano, posta nei pressi dell’abitazione di campagna. Si tratta di tre femmine e due maschi, tutti di razza pregiata capaci di stanare ed inseguire soprattutto i cinghiali. Tanto “speciali” quanto, evidentemente, buoni al punto da farsi prendere senza problemi. Si tratta di segugi francesi di colore bianco e nero, un maremmano bianco ed un setter quasi tutto bleu per un valore complessivo di circa 10 mila euro. Ma è anche il valore affettivo che rivestono per i proprietari. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato subito gli accertamenti per individuare gli autori del singolare furto ai danni della famiglia Germani che non riesce a darsi pace per quanto accaduto. I militari dell’Arma avrebbero già acquisito alcuni elementi interessanti ed utili per le indagini, probabilmente anche le immagini registrate da qualche telecamera posta nella zona. Forse, è solo un’ipotesi, i cani sono stati caricati a forza in un furgone. I proprietari come detto sono disposti anche alla ricompensa per coloro che fornissero informazioni utili sull’episodio. Perché compiere un gesto simile? Per utilizzare i cani nella caccia altrove? Per rivenderli? O per fare un dispetto ai proprietari cacciatori? Tutti quesiti ai quali, si spera, si cercherà di dare una risposta. Al momento la priorità è certamente quella di riportare a casa i cinque cani.

ALTRO COLPO

E altrettanto curioso è il furto con scasso, questa volta messo a segno ad Arpino, in zona Bove, località del Vallone compresa tra le provinciali per Fontana Liri e verso l’ex statale 82. Ci sarebbero anche sterline d’oro nel bottino. Stando alle prime informazioni, ignoti si sono introdotti nell’abitazione, al momento senza nessuno all’interno, dopo aver raggiunto uno dei balconi. Quindi hanno forzato uno degli accessi penetrando nella casa. Una volta dentro hanno agito indisturbati mettendo tutte le stanze a soqquadro riuscendo a trovare – tra l’altro – diversi oggetti preziosi e tra questi sterline d’oro prima di dileguarsi. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti senza trascurare alcuna pista. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato, ma non deve essere trascurabile visto che in questi giorni l’oro ha raggiunto quotazioni di circa 70 euro al grammo. Verifiche sulla presenza di telecamere di videosorveglianza eventualmente installate nella zona sono in corso.