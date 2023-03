Maria Teresa Reale vince The Voice Senior, dall'amico scomparso ai 24 gatti: chi è la prof di Sora

Maria Teresa Reale, 61 anni, vince la terza edizione di The Voice Senior. La cantante di Sora, che faceva parte della squadra del rapper Clementino, ha emozionato tutti con la sua interpretazione del brano “Un'emozione da poco" di Anna Oxa, mentre in semifinale si era esbita con "Oggi sono io" di Alex Britti.

Maria Teresa ha studiato al Conservatorio di Frosinone, ha cantato nei piano bar ed è un'amante degli animali: vive con 24 gatti. La professoressa dell'istituto "Beata Maria De Mattias", che gestisce un'accediamia di canto a a Sora e collabora con la cantante Grazia De Michele, nel video di presentazione della prima puntata, ha spiegato che da quando, otto anni fa, è scomparso il suo amico di vita e di musica, Gabriele, non ha voluto più cantare e fare concerti. Poi è arrivata l'occasione dell'esperienza nel programma condotto da Antonella Clerici che le ha ridato coraggio e voglia di cantare. E proprio al suo amico Gabriele ha voluto dedicare la vittoria nella finale.

La cantante di Sora ha colpito per la sua voce pulita, limpida e per la passione. Qualità che le hanno fatto guadagnare il 34% dei consensi, staccando gli altri finalisti: Paolo Piluso (Ricchi e Poveri), Lisa Malosperti (Loredana Bertè) e Alex Sure (Clementino).

Masterchef 12, il vincitore Edoardo Franco: «Ho vinto la scommessa e Barbieri mi ha tagliato i capelli in diretta»

Prima dell'annuncio, c'è stato un attimo di suspense. Sarà la suspense dell’annuncio a restare impressa nella memoria a lungo. La Clerici si è presa mezzo minuto circa per pronunciare il nome di Maria Teresa. La vincitrice si aggiudica come premio la pubblicazione di un proprio album con l’etichetta Universal.

«Sono senza parole ma una cosa devo dire: Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. E’ un grazie soprattutto dato con il cuore e con tutta la mia anima», ha scritto Maria Teresa sulla sua pagina Facebook dopo la vittoria.