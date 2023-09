Droga in auto e in casa, un arresto e un minore segnalato in Prefettura

Un ragazzo di 23 anni arrestato e un minorenne segnalato per assunzione di stupefacenti. E' il bilancio dell'attività dei carabinieri di Alatri nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga.

Il 23enne - già noto alle forze dell'ordine - è stato notato in compagnia del minore, a bordo della propria autovettura, aggirarsi per le strade di Veroli in orario notturno. I carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo e hanno ritrovato alcune dosi di hashish indosso a entrambi. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche nell'abitazione della persona controllata, a Isola del Liri. All'interno della casa sono stati sequestrati 116 grammi di hashish già confezionato in dosi pronte per lo spaccio e un bilancino di precisione.

Il 23enne è stato posto ai domiciliari, mentre per il minore è scattata la segnalazione alla Prefettura di Frosinone.