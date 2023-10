Era stato accusato di aver picchiato l'anziano padre al punto di avergli causato la frattura del femore. Da qui il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico. Ma nei giorni scorsi per Igor Cerroni, un artigiano didi 59 anni, è arrivata la fine di quell'incubo. Il giudice lo ha assolto per non aver commesso il fatto. I suoi avvocati Rosario Grieco ed Antonio Roma hanno sostenuto in udienza che il loro assistito, nonostante qualche discussione che c'era stata con il genitore per divergenze di vedute, aveva sempre avuto il massimo rispetto per il padre e dunque non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Anche i testimoni che sono stati portati in aula hanno dichiarato di non aver mai visto l'imputato infierire nei confronti del pensionato. Il giorno in cui l'anziano era stato ricoverato a causa della frattura del femore, stiamo parlando del 7 giugno del 2019, l'imputato si trovava proprio a casa del genitore. «Ad un certo punto - ha dichiarato l'uomo - ho visto il bastone che utilizzava mio padre per deambulare spezzarsi sotto il suo corpo e lui rovinare a terra. E siccome non ce la facevo ad alzarlo, ho chiesto aiuto a due vicini». Il pensionato, 84 anni, però aveva riferito loro che il figlio lo aveva picchiato sulla gamba con il bastone così forte da procurargli la frattura del femore. «Mia madre - ha continuato Igor Cerroni - ha creduto a quelle parole e si è recata presso la caserma dei carabinieri per denunciarmi. Sono stati anni terribili, anni in cui nell'immaginario collettivo io figuravo come il figlio degenere, quello che si era permesso di alzare le mani sul padre e di provocargli una lesione così grave». I parenti ed anche i vicini di casa lo avevano allontanato. Ma non era stato lui a fargli del male. A quell'età è facile cadere procurandosi una lesione del genere. E l'anziano era caduto da solo.