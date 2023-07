Martedì 18 Luglio 2023, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Frosinone per frequentare il liceo musicale è stata già un'impresa. Coronarla con il 100 e lode, ancora di più È quello che è riuscito ad Alice Pietrella dell'indirizzo musicale del "Bragaglia". Stesso risultato, ma nel liceo artistico, per Andrea Mattei che arrivava ogni giorno, invece, dalla vicina Ceccano. Due risultati brillanti, tra i molti che stiamo raccontando andando a caccia degli studenti migliori della maturità 2023. Viaggiare ogni giorno da San Cesareo aper frequentare il liceo musicale è stata già un'impresa. Coronarla con il 100 e lode, ancora di più È quello che è riuscito ad Alice Pietrella dell'indirizzo musicale del "Bragaglia". Stesso risultato, ma nel liceo artistico, per Andrea Mattei che arrivava ogni giorno, invece, dalla vicina Ceccano. Due risultati brillanti, tra i molti che stiamo raccontando andando a caccia degli studenti migliori della maturità 2023.

CECCANO

Nell'alberghiero e nel tecnico economico facenti parte dell'Istituto d'istruzione superiore (Iis), i centisti sono dodici in tutto. Il cento e lode lo hanno portato a casa tre studenti dell'Istituto per i servizi enogastronomici e l'ospitalità alberghiera (Ipsseoa) di via Borsellino. Sono Mario Gabriel Botea e Jacopo Rossi, studenti della quinta classe della sezione D, e Alessia Colatosti, appena uscita con successo dal quinto F. Botea è di origini romene e ceccanese d'adozione, Rossi è di Morolo e Colatosti di Veroli. In aggiunta, "sine laude" ma pur sempre con il massimo dei voti, altri sei alunni dell'Alberghiero e tre dell'Istituto tecnico economico (Ite) di via Gaeta. Nell'Ipsseoa Silvia Arduini (5A), Daniel Bertini (5B), Miriam Biordi (5D), Francesco Egitto (5F), Iman El Idrissi e Giuditta Moscardini (5G). I cento dell'Ite, invece, sono quelli conquistati da Aurora D'Andrea (5C), Samuele Liburdi e Jacopo Oresti (5D). Le eccellenze dell'alberghiero provengono anche da Frosinone, Amaseno, Giuliano di Roma e Priverno. I lodati di ragioneria, invece, sono tutti e tre ceccanesi e ormai partiti per il meritato viaggio di maturità. Rendono orgogliosi la preside dell'Iis Alessandra Nardoni, i suoi collaboratori Domenico Crocca (Ipsseoa) e Rosalba D'Amico (Ite), nonché tutti i loro docenti. I centisti dell'alberghiero, dal canto loro, riconoscono all'unisono «la grande competenza di tutti i professori, il tanto impegno e lo studio costante, ma anche molta passione».

LE ASPIRAZIONI

La verolana Alessia Capolista, tra i tre "lodati", spiega cosa sta provando: «Per me 100 e lode non rappresenta solo un obiettivo da raggiungere per terminare al meglio il mio percorso di studi. Rispecchia anche tutto l'impegno e la passione che ho messo ogni giorno per tutti questi cinque anni, e spero sia solo l'inizio di un percorso che mi porterà a realizzare tutti i miei sogni nel cassetto». Dall'Istituto tecnico economico, anche via social, scattano le celebrazioni e «i complimenti agli alunni che hanno avuto il massimo dei voti alla maturità». Aurora D'Andrea, una di loro, sottolinea innanzitutto «l'impegno nello studio in questi cinque lunghi anni che mi ha permesso di raggiungere con soddisfazione questo importante traguardo, con la speranza che sia il primo di una lunga serie». Parla dell'Ite come di «un ambiente sereno e familiare che mi ha sempre messo a mio agio - racconta - anche nelle situazioni in cui non riuscivo a dare il meglio di me». Ringrazia sé stessa per la costanza e la tenacia, nonché i compagni della classe quinta C perché non ne poteva desiderare una migliore, ma soprattutto i suoi professori: «Quelli che ci sono sempre stati, ma anche quelli di passaggio». Cosa rappresenta questo cento e lode? «Per me non si tratta soltanto di un voto, poiché so che non è quello che mi farà strada nella vita, ma un orgoglio personale e per la mia famiglia - dice Aurora D'Andrea -. Ho scelto di proseguire gli studi nella facoltà di giurisprudenza all'Università Sapienza. Spero che il futuro mi riservi tante soddisfazioni e lo stesso auguro ai miei compagni di classe».Ma. Bar.