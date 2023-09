Real Sebastiani, espugnare Cento per volare alle final four di Supercoppa. Rossi: «Essere compatti»

RIETI - Il Real Sebastiani va a caccia delle Final Four di Montecatini. Questa sera alle 20.30 alla Baltur Arena la squadra di coach Alessandro Rossi farà visita alla Bendetto XIV Cento, squadra vincitrice del girone F di Supercoppa con due vittorie su due gare. Un banco di prova importante per la Sebastiani che, dopo essersi classificata tra le prime otto della Supercoppa, punta al bersaglio grosso. La gara sarà visibile sul canale YouTube della Sella Benedetto XIV Cento.

Gli avversari

Cento è stata una rivelazione dello scorso campionato, concluso con il secondo posto nel Girone Rosso e in Coppa Italia Lnp. Diverse le conferme della passata stagione, a partire dal capitano Daniele Toscano, ala allenata da coach Rossi ai tempi della Npc. I playmaker sono Yankel Moreno (un’altra conferma) e l’ex Udine Mattia Palumbo. A disposizione di coach Mecacci c’è l’americano Ty Sabin (miglior marcatore dell’A2 nel 2022 con San Severo e tornato ad ottimi livelli nel match decisivo contro la Fortitudo Bologna con 29 punti in 23 minuti). Pacchetto esterni che si completa con il tiratore Federico Mussini e l’estone Gregor Kuuba, entrambi reduci da buone prove in Supercoppa. Sotto canestro Cento può contare sullo statunitense Dominique Archie, il giovane Lorenzo Benvenuti e l’esperto Davide Bruttini, lungo monitorato a lungo durante il mercato anche dal Rsr, il quale è però dovuto restare a riposo nel match contro Bologna dopo l’infortunio contro Piacenza.

Assente la giovanissima ala Dino Bocesvski (rottura del crociato e del menisco). Per Rieti la solita assenza di Piccin.

Le dichiarazioni pre-gara

«Cento è una squadra forte e ben collaudata – dice coach Alessandro Rossi prima della gara - hanno giocatori che giocano insieme da tempo e con ottimi risultati, playoff e lo scorso anno anche la finale di Coppa Italia. Un impegno difficile, oltretutto in trasferta, in cui cercheremo di giocare una buona partita. L’obiettivo è essere compatti, giocare insieme e fronteggiare un avversario importante. Ci teniamo ad arrivare alle Final4 e ce la metteremo tutta, soprattutto per il prestigio della Società, anche se non sarà facile. Il punto di partenza sarà il buon atteggiamento avuto con Latina».

Così in campo

Benedetto XIV Cento: Mussini 4, Magni 5, Bruttini 8, Sabin 10, Kuuba 11, Palumbo 12, Toscano 17, Archie 21, Moreno 24, Benvenuti 25. All. Mecacci

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Bertocco 11, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Alessandro Costa di Livorno e Marco Attard di Firenze