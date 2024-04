Real Sebastiani esce alla distanza trascinata da Johnson: Cento battuta 84-75. Foto

RIETI - Festa Real Sebastiani Rieti al PalaSojourner, Cento battuta in rimonta 84-75 nell’ottava giornata della fase a orologio di Serie A2.

Dopo un primo tempo complicato, reazione degli amarantocelesti che guidati nel finale da un Jazz Johnson stellare (23 punti) e da uno Spanghero vero leader, rimontano e portano a casa il secondo successo consecutivo.

Primo quarto

Bene Raucci in avvio di gara che deve rispondere ad uno scatenato Mitchell (10-10).

Rieti con Johnson e Poom prova a mantenere il vantaggio, ma Cento mette tanta intensità in campo, soprattutto nella metà campo offensiva: gli ospiti trovano punti dalla panchina con capitan Toscano e Moreno (18-17). La tripla di Archie vale il sorpasso (18-20) e porta coach Rossi al time-out. Hogue lotta sotto canestro ma Cento è punisce ogni singolo errore: la tripla di Musso fissa il parziale del primo quarto sul 21-27.

Secondo quarto

Doppia cifra di vantaggio per Cento grazie alla tripla di Musso (21-32). La reazione di Rieti è affidata a Ancellotti che inchioda e a un ottimo Raucci (già in doppia cifra grazie alla tripla del 26-32). Nobile risponde dalla lunga a Musso, Spanghero accorcia da tre (32-37) ma Palumbo ridà margine alla squadra di coach Mecacci (32-41). Cento prova a scappare con Archie e Musso (34-48) poi Raucci prova a dare una scossa, prima con l’appoggio sotto canestro e poi con un canestro da tre-quarti campo allo scadere che fa alzare in piedi il pubblico del PalaSojourner e manda le squadre all’intervallo sul 39-48.

Terzo quarto

Avvio più intenso di Rieti che con Johnson e il gioco da tre di Hogue (44-50). Mitchell segna dall’angolo, ma capitan Spanghero si carica sulle spalle la squadra con tre canestri che portano gli amarantocelesti sul meno 4 (55-59). Ancora a segno il capitano di Rieti con una tripla prima di una splendida azione corale chiusa con la schiacciata di Ancellotti vale il sorpasso (60-59). Petrovic perso dalla difesa ospite sotto canestro firma il 62-61.

Quarto quarto

Regna l’equilibrio con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Ancellotti e Petrovic si trovano bene sotto canestro, Ladurner corregge e a rimbalzo, presente anche Hogue che fa a sportellate, mentre Mitchell penetra per il meno 2 ospite (69-67). Cento torna avanti a tre minuti dalla fine con i liberi di Delifno e Archie (70-71) ma Johnson rimette le cose in ordine con la tripla dalla punta del 73-71. Altra tripla strepitosa di Johnson prima di un’altra penetrazione che vale il 78-71 a meno di due minuti dal termine. Gli ospiti accorciano dalla lunetta (78-73) ma Spanghero in allontanamento mette tre possessi tra le due squadre (80-73) a un minuto dalla sirena finale. Cento non riesce ad accorciare, Johnson mette la parola fine dalla lunetta (82-73). Palumbo a gioco fermo ferma Johnson con un antisportivo e la guardia di Portland si prende la standing ovation dopo aver segnato i due liberi: Rieti vince 84-75.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Cento 84-75

Parziali: 21-27; 18-21; 23-13; 22-14

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Cento: Mitchell, Palumbo, Delfino, Archie, Bruttini

Real Sebastiani Rieti: Sarto 4, Petrovic 4, Piccin, Hogue 11, Ancellotti 6, Johnson 23, Raucci 15, Poom 2, Italiano 2, Nobile 3, Spanghero 14. All. Rossi

Cento: Mitchell 17, Bruttini 3, Delfino 4, Palumbo 9, Bucciol, Toscano 4, Archie 12, Musso 17, Moreno 2, Ladurner 7. All. Mecacci

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati (Fi), Alessandro Tirozzi (Bo) e Stefano Wasserman (Ts)