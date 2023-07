Caldo africano, Pescara oltre quaranta gradi: in cento al Pronto soccorso

Va male a Pescara, confermata per altri due giorni dal ministero della Salute tra le città con il bollino rosso. Va peggio in provincia, con la Val Pescara e la Val Tirino trasformate in un forno dall'ondata di afa di questi giorni. Secondo le rilevazioni dell'associazione Aq Caput frigoris, le massime di ieri hanno raggiunto al momento i 42,3 gradi a Castiglione a Casauria, i 41,6 a Bussi sul Tirino e i 40 a Popoli. Offre il termine di paragone Ofena, territorio aquilano della vallata del Tirino, detta anche il forno d'Abruzzo: qui la colonnina di mercurio si è fermata ieri a 40.4 gradi.

Pesanti le conseguenze sopratutto sulla popolazione anziana: sono in massima parte over 65 con le patologie tipiche della terza età le 102 persone trattate ieri dal pronto soccorso di Pescara, con 30 pazienti in codici verde e giallo costretti, a metà del pomeriggio, ad attese di circa tre ore prima di poter avere accesso alle cure. Quindici i pazienti in trattamento nel pronto soccorso di Popoli, a riprova dell'impatto climatico su questa parte della provincia, soltanto 4 a penne.