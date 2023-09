Supercoppa, colpo del Real Sebastiani: Cento ko 49-71. Foto. I reatini volano alle final four di Montecatini

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti batte 49-71 la Benedetto XIV Cento e approda alle Final Four di Supercoppa Lnp di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi batte gli emiliani dopo una buona gara, sfruttando al massimo le assenze della squadra di coach Mecacci (Sabin su tutti) conducendo praticamente per tutta la gara.

Allungo importante nel secondo quarto (26-11), Cento si aggrappa a Mussini (27 punti) ma non basta: nel finale Rieti dilaga grazie a Johnson (18 punti) e stacca il pass per Montecatini dove si giocherà il 23 e il 24 settembre.

Primo quarto

Polveri bagnate nei primi minuti per la squadra di coach Rossi, il quale chiama time-out dopo il parziale di 6-0 chiuso dalla tripla di Mussini.

Al rientro in campo meglio Rieti che si rifà sotto con Hogue e la tripla di Johnson dell’8-7. Gara a basse percentuali ed equilibrata nel punteggio: al gioco da 4 di Mussini risponde Spanghero prima col canestro e poi con i tre liberi del pareggio (12-12). Ancellotti dalla lunetta firma il 12-13 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto

Parziale di 8-0 confezionato da Rieti grazie alle triple di Nobile e Ancellotti e la penetrazione di Petrovic (12-21). Mussini si carica Cento sulle spalle e riporta i suoi sul meno 2 (19-21). La Sebastiani reagisce subito con un altro parziale chiuso dalla tripla di Italiano (19-28) che si becca un fallo tecnico dopo aver esultato. La difesa di Rieti tiene basse le percentuali degli emiliani (Mussini escluso) così tre liberi di Sarto, due canestri di Hogue e una tripla allo scadere dei 24 di Nobile valgono l’allungo amarantoceleste: si va all’intervallo lungo sul 23-39.

Terzo quarto

Cento prova a ricucire il margine grazie alla coppia Benvenuti-Mussini: 7-0 di parziale e time-out obbligatorio per coach Rossi sul 30-39. La reazione reatina arriva e con Johnson e Spanghero la squadra di coach Rossi torna sul più 15 (32-47). Bella prestazione di Nobile che raggiunge la doppia cifra personale (34-51). Infortunio al ginocchio per Archie, costretto ad uscire a un minuto dalla fine del terzo periodo. Uno scatenato Mussini chiude il quarto con un 7-0 personale concludendo il terzo periodo con una tripla da dieci metri per il 41-51.

Quarto quarto

Dopo un canestro dall’angolo del solito Mussini, risponde la Sebastiani con la tripla e il jumper di Italiano che valgono il 43-56. Ad allargare il parziale ci pensa Jazz Johnson con 8 punti in fila che mandano Rieti oltre i 20 punti di vantaggio (43-64). Esordio anche per Bertocco in maglia Rsr e subito tripla a segno (47-69). Rieti batte Cento 49-71 e si qualifica per le Final Four.

Tabellini

Benedetto XIV Cento – Real Sebastiani Rieti 49-71

Parziali: 12-13; 11-26; 18-12; 8-20

Quintetti:

Benedetto XIV Cento: Palumbo, Mussini, Toscano, Archie, Benvenuti

Real Sebastiani Rieti: Frattoni, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Benedetto XIV Cento: Mussini 27, Magni, Bucciol 2, Bruttini, Kuuba 3, Palumbo 3, Toscano 4, Archie 2, Moreno, Benvenuti 8. All. Mecacci

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni, Petrovic 4, Bertocco 3, Hogue 9, Ancellotti 4, Johnson 18, Raucci 3, Italiano 10, Nobile 10, Spanghero 7. All. Rossi

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Alessandro Costa di Livorno e Marco Attard di Firenze