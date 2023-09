Marijuana coltivata nel giardino della madre, uomo arrestato a Ceccano

I Carabinieri della stazione di Ceccano hanno arrestato un uomo di 57 anni che utilizzava il giardino dell’abitazione di sua madre come serra per la coltivazione di marijuana.

In particolare, nel corso delle attività di pattugliamento del territorio, l’attenzione dei Carabinieri è stata attratta dalla particolarità delle piante presenti nelle pertinenze dell’abitazione e hanno deciso di verificarne la natura più da vicino. Hanno scoperto così che si trattava di 7 piante di marijuana. I militari hanno perquisito la casa della donna, dove hanno trovato nei locali in uso al figlio 27 grammi di marijuana essiccata, un bilancino di precisione ed oltre 500 bustine da utilizzare per il confezionamento delle dosi. La successiva perquisizione in casa dell'uomo ha portato al rinvenimento di altri 60 grammi di marijuana. L'arresto dell'uomo è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui la dimora nel comune di residenza.