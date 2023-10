Castelnuovo Parano, scontro tra un'auto e una moto sulla Superstrada: ferito un 33enne

Grave incidente stradale questa mattina sulla Superstrada Cassino-Formia all'altezza di Castelnuovo Parano. Ad impattare - per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo diretti dal capitano Bartolo Taglietti- è stata una moto e un'auto.

Ad avere la peggio un 33enne del posto che era in sella al mezzo a due ruote: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Alla guida dell'auto una giovane della Valle dei Santi che non ha riportato ferite gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti.