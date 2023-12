Una vasta operazione interforze è in corso a Cassino. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno chiuso il quartiere "Colosseo" per sgomberare le attività commerciali note come "baracche" che vendono frutta, verdura e ogni altro tipo di merce.

L'operazione, partita all'alba, è ancora in fase di svolgimento.