Cassino, scontro tra cinque auto: paura a Sant'Antonino

Spettacolare incidente ieri pomeriggio a Cassino in via San Antonino, all'incrocio con via San Bartolomeo. Per cause ancora da accertare, ben 5 auto sono state coinvolte in un mega incidente stradale. Diversi i feriti soccorsi dal 118 immediatamente intervenuto sul posto. I carabinieri hanno provveduto ai rilievi in zona, soprattutto per capire come hanno fatto ben 5 auto a scontrarsi tra loro, forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia, forse qualche manovra azzardata. La strada, via San Antonino è rimasta chiusa al traffico diverse ore, e solo in tarda serata stata riaperta alla circolazione. Sempre ieri un altro incidente si è verificato a Cassino in via Caira, anche questa volta, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Nessun ferito grave.