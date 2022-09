Si schianta in galleria: paura sulla Superstrada ad Atina

Perde il controllo dell'auto e si schianta in galleria. L'incidente si è verificato nella notte sulla Superstrada Cassino-Sora all'altezza del comune di Atina. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassino, giunti subito sul posto, l'uomo alla guida della sua Alfa Giulia ha perso il controllo della vettura e si è schiantato, ma nel sinistro non sono state coinvolte altre auto. Lievi, le ferite riportate dall'autista che ha infatti rifiutato le cure del 118.