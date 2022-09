Incidente frontale sulla Casilina, a Ferentino: donna in gravi condizioni

Grave incidente sulla Casilina, a Ferentino, all'altezza del chilometro 72 nei pressi della Asitem. Una donna di circa 60 anni iche viaggiava su Fiat 600 in direzione Ferentino si è scontrata frontalmente con un autocarro. L'autista del mezzo pesante ha provato a gettarsi nella scarpata per evitarla ma non ci èriuscito. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, il più grave. Traffico in tilt anche per recuperare mezzo pesante.

