Cassino, rissa davanti al bar: ragazze si lanciano le sedie (e gli uomini riprendono la scena). Il video diventa virale

Una rissa tra giovanissime donne ha caratterizzato il lungo weekend festivo di Halloween a Cassino. Ormai non passa un sabato senza che la movida diventi violenta e così è stato anche l'altra notte. Con la particolarità che, questa volta, a darsela di santa ragione non sono stati i giovanissimi di solito protagonisti delle risse in centro ma alcune ragazze dinanzi ad un bar.

Movida scatenata, rissa a Frosinone e Suv a Cassino scappa dopo aver danneggiato sei auto

Ad un certo e punto le due giovani donne hanno inziiato a lanciarsi le sedie mentre i maschietti intorno riprendevano la scena. All'arrivo dei carabinieri tutti si sono dati alla fuga, intanto da ieri il video è diventato virale sul web travalicando anche i confini della Ciociaria. A Cassino l'allarme sicurezza si fa sempre più serio.