Cassino, prova scientifica e processo penale: esperti a confronto

La prova scientifica nell’ambito del processo penale ha assunto, già da diversi anni, centralità. Spesso, però, le conclusioni delle parti sono contrastanti anche su aspetti, squisitamente, scientifici. Un argomento, per le parti di un processo, dunque da “arma a doppio taglio”. Ecco perché l’ordine degli avvocati di Cassino, presieduto dall’avvocato Giuseppe Di Mascio, e l’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Pontecorvo, presieduta dal generale Luigi Sparagna hanno deciso di organizzare una giornata di studio con uno dei massimi esperti di prove scientifiche, il generala Luciano Garofano, biologo, già comandante del Ris di Parma, e consulente di parte in vari processi. Su tutti quello per l’assassinio di Serena Mollicone, dov’è stato chiamato dalla famiglia della ragazza.

«L’incontro è stato, estremamente interessante e costruttivo. Nella misura in cui il generale Garofano ha auspicato la possibilità, di realizzare in futuro, un dialogo e un confronto sulle risultanze scientifiche tra i consulenti impegnati nello stesso procedimento, al fine di annullare, o ridurre al minimo, il contraddittorio scongiurando pareri che non siano espressi su basi rigorosamente scientifiche», ha spiegato il generala Sparagna. Condiviso da Sparagna e Garofano il principio della massima collaborazione anche tra consulenti e polizia giudiziaria, con la finalità di avere un continuo interscambio d’ informazioni e lavorare su un unico binario.

L'iniziativa ha visto la partecipazione del comandante della compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, Bartolo Taglietti, del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassino, il maggiore Giovanni Anastasia, dell'ex comandante della stazione dei Cc di Cassino, il luogotenente Gennaro Raucci e di diversi comandanti di stazione delle compagnie di Cassino, Pontecorvo e Sora.