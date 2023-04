Anche Cassino si prepara a festeggiare il terzo scudetto del Napoli

Anche la città di Cassino si prepara per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Con la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter, non ci sono più ostacoli sulla strada dei partenopei: l'unico imperativo è vincere. La partita al 'Maradona' con la Salernitana è appena inziata: i cassinati sono radunati in piazza De Gasperi per seguire l'incontro. Tutto è pronto per far scoppiare i fuochi d'articifio e sfilare in città. Gli attivist del club Napoli di Cassino annunciano grandi festeggiamenti, a partire da oggi fino al 4 giugno, quando terminerà ufficialmente il campionato e ci sarà la proclamazione