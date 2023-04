Inter-Lazio 3-1, i nerazzurri ribaltano il gol di Felipe Anderson e accorciano in zona Champions

La Lazio per 78 minuti nonostante la sofferenza resta in vantaggio a San Siro, ma alla fine crolla. L’Inter attacca per tutto il match, ma solo nel finale ribalta il gol di Felipe Anderson. Decisivo l’ingresso di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Ad aiutarlo nella rimonta ci pensa un altro subentrato come Gosens, che sul 2-1 è costretto anche a uscire. Vittoria fondamentale per i nerazzurri in ottica Champions. La squadra di Sarri invece protesta per un fallo di Brozovic non fischiato, ma per la seconda volta in stagione perde la seconda gara di fila, riducendo così al minimo il margine di errore per le prossime partite. Quarto ko su quattro a San Siro in biancoceleste per Sarri, che per il Sassuolo perde anche Romagnoli per squalifica.

La Lazio soffre, ma passa con Felipe Anderson

La posta in palio è alta e l’Inter parte forte. Doppia occasione con Brozovic e Dimarco, ma in entrambi i casi Provedel si fa trovare presente. La Lazio prova a imporre il proprio ritmo, ma la pressione dei nerazzurri lascia pochi spazi. Proprio grazie a un recupero di D’Ambrosio su Luis Alberto nasce il vantaggio dei nerazzurri al 25’ con Mkhitaryan, ma Guida annulla con l’aiuto del Var per fuorigioco di Correa. Un’occasione che sveglia i biancocelesti. Al 30’ Felipe Anderson ruba palla ad Acerbi in prima impostazione e lancia il contropiede mortifero che culmina proprio con un suo gol su assist (con finta annessa) di Luis Alberto. L’Inter non sembra accusare il colpo e sfiora il pari ancora con Mkhitaryan e poi con Barella, ma nonostante i grandi pericoli Provedel mantiene la porta inviolata. Onana dall’altra parte invece si supera su Immobile allo scadere, mentre Bastoni salva in extremis sulla ribattuta di Felipe Anderson.

L’Inter la ribalta nel secondo tempo con Lautaro e Gosens

Il secondo tempo inizia con un cambio per l’Inter: fuori l’ammonito D’Ambrosio, dentro, con Darmian che scala in difesa. Poco dopo invece la Lazio è costretta a togliereper un problema al polpaccio. Al suo posto l’ex, Vecino. L’Inter continua ad attaccare e al 54’ si avvicina al gol con Barella, ma il suo tocco di esterno destro sfiora il palo alla sinistra di Provedel. Gli ospiti rispondono con Luis Alberto mentre Inzaghi cerca la scossa inserendoal posto di Mkhitaryan e Correa. L’Inter continua a premere e al 65’ è ancora Provedel a salvare tutto su Dimarco. La Lazio non riesce più a uscire, per questo Sarri toglieper puntare sulla velocità di, ma i biancocelesti soffrono e al 78’ crollano: assist die inserimento diche stavolta batte Provedel facendo 1-1. La squadra nerazzurra è galvanizzata e all’83’ trova il vantaggio con un’acrobazia diche si fa anche male e viene sostituito da De Vrij, mentre la Lazio protesta per un netto fallo di Brozovic su Pedro non fischiato che dà origine al gol. Sarri manda dentro, ma l’Inter la chiude di nuovo con Lautaro dopo un erroraccio difacendo impazzire San Siro. Colpo importante per la bagarre Champions.