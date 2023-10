Cassino, donna al nono mese partorisce dopo l'incidente in auto: mamma e figlia stanno bene

Lo spavento determinato dall'incidente ha indotto il travaglio improvviso in una donna al nono mese di gravidanza che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti: per lei è stata necessaria la corsa in ospedale ed un cesareo d'urgenza con cui scongiurare rischi per la bambina e la mamma, prima di trasferirle in elicottero a Roma. È accaduto a

Cassino dove c'è stato un tamponamento che ha coinvolto una bisarca carica di auto, una Fiat Punto ed una Toyota Raper.

L'impatto non è stato particolarmente violento ma ha spaventato molto la signora al nono mese di gestazione che viaggiava su una delle vetture, al punto da avere un travaglio improvviso.

Resisi conto della situazione, i poliziotti della Stradale intervenuti sul posto hanno portato a sirene spiegate la signora al Santa Scolastica di Cassino ( Frosinone), allertando l'equipe medica di Ostetricia e Ginecologia. Appena giunta in ospedale la paziente ha trovato la sala operatoria già pronta ed il personale sanitario in attesa. È stata operata facendo nascere la bimba. Madre e figlia stanno bene ma i medici hanno deciso poi di trasferire lei e la mamma nella Capitale per precauzione, temendo lesioni dovute all'urto e non visibili nelle prime ventiquattrore.