Pasquale Angelosanto, il generale dei Ros che ha arrestato il boss Matteo Messina Denaro. Il nipote, Davide Pallucci, non ha seguito le orme dello zio, non ha intrapreso la carriera militare, si è diplomato al liceo Scientifico "Pellecchia" di Cassino con il massimo dei voti, dopodichè ha iniziato gli studi universitari a "La Sapienza" di Roma. Seppur giovanissimo, Davide, già da un anno svolge attività di ricerca presso la Harvard Medical School e il Boston Children's Hospital ad esso affiliata. Un ambito di ricerca, legato alla pandemia scoppiata quattro anni fa: studia infatti la comprensione del funzionamento del sistema immunitario nel contesto della somministrazione di vaccini, in particolar modo contro il Covid-19. A soli 25 anni è già un'eccellenza e porta in alto il nome della Ciociaria, così come lo zio,

LA TESTIMONIANZA

Quale migliore testimonianza per il liceo Scientifico che in queste settimane, come tutte le scuole, è impegnato nella campagna iscrizioni per il prossimo anno scolastico? Un testimonial d'eccezione, per questo il preside Salzillo ha ospitato in videoconferenza l'ex studente del Pellecchia' nell'ambito del progetto di orientamento Pnrr dal titolo: "Valorizzare i talenti e le potenzialità degli studenti con l'esperienza di un progetto di vita". Gli studenti hanno avuto modo di interagire con il dottor Pallucci, facendogli molte domande sulla ricerca. Il biologo potuto inoltre mostrare a tutti i ragazzi delle quinte classi i laboratori del famoso centro di ricerca aumentando la curiosità da parte degli alunni del Pellecchia' che hanno potuto così fare innumerevoli domande all'ex studente, che oggi è una vera eccellenza del territorio. Dopo essersi diplomato e laureato con il massimo dei voti, dal mese di ottobre del 2022 è risultato vincitore di borsa di studio come ricercatore presso l'università della Sapienza di Roma e a maggio dello scorso anno è stato scelto per completare studi di ricerca nel settore immunologico.