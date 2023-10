Cassino, cittadinanza onoraria a Casellati

Martedì 10 Ottobre 2023, 13:36

Cassino, conferita dal consiglio comunale la cittadinanza onoraria al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Con voto unanime e appalusi il Consiglio comunale di Cassino ha conferito questa mattina la cittadinanza onoraria alla senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa e già Presidente del Senato dal 2018 al 2022 e prima donna chiamata a rivestire il ruolo di seconda carica dello Stato nella storia della Repubblica italiana. La presidente d’aula Barbara Di Rollo nel suo intervento ha spiegato che la senatrice Elisabetta Casellati, pur essendo di origine veneta, da ragazza per un periodo ha vissuto e studiato a Cassino, frequentando le scuole dell'obbligo fino al IV Ginnasio “Giosuè Carducci”. Poi il sindaco Enzo Salera ha ricordato l’attività politica della ministra e il suo impegno nella tutela delle donne. E quindi ha letto la pergamena per il conferimento della cittadinanza:“Per il forte e profondo legame con la nostra città ed in particolare con l’istituzione scolastica rappresentata dal liceo classico Carducci in cui si è formata e ove ha avuto inizio il percorso che l’ha condotta a rivestire i più importanti ruoli nell’ambito delle istituzioni dello Stato, nonché ad essere la prima donna presidente del senato, esempio per le future generazioni.” Poi l’omaggio floreale e la medaglia commemorativa della città. La ministra nel ringraziare per il titolo ha detto di essere orgogliosa e di sentire da sempre un forte legame con la città dove ha avuto un percorso scolastico importante della sua giovinezza. Ha ricordato di aver visto parte della città distrutta dalla guerra e le fasi della ricostruzione insieme al monastero di Cassino. “Il liceo – ha aggiunto – mi ha formato umanamente e culturalmente”. In aula anche diverse ex compagne di scuola dell’epoca. E’ seguita la visita al Liceo classico “Carducci”. La preside ha annunciato l’istituzione di un premio intitolato a Elisabetta Casellati sul tema "La Costituzione ieri, oggi e domani", riservato agli studenti delle scuole medie e superiori che comporranno lo scritto migliore sulla Carta costituzionale, sui suoi valori, sul suo futuro. Un modo per omaggiare una figura istituzionale che, da senatrice e da Presidente del Senato, si è sempre distinta nei ruoli che ha ricoperto e che ricopre. Quindi la visita alla Banca Popolare del Cassinate accolta dal presidente Vincenzo Formisano e nel pomeriggio all’Abbazia di Montecassino.

Domenico Tortolano