Il personale scarseggia, la Cisl dichiara lo stato d'agitazione al carcere di Frosinone

Stato di agitazione del personale alla casa circondariale di Frosinone. Lo ha dichiarato la Fns Cisl del Lazio, segnalando « grandi difficoltà operative nell’istituto». Secondo il segretario regionale, Massimo Costantino: «il personale è carente di circa 50 unità e se aggiungiamo, purtroppo, che risultano amministrate ulteriori 50 unità che espletano servizi al Traduzioni Provinciale di Frosinone, il quadro diventa alquanto preoccupante . Risulta complicato chiudere, addirittura, i servizi in caso di esigue assenze giustificate del personale. Il personale deve poter lavorare in serenità e questo, purtroppo quotidianamente non avviene».

Problemi acuiti dalle visite ambulatoriali da seguire e anche dall'incombenza di detenuti che necessitano di cure, a volte anche di carattere psichiatrico.

Senza dimenticare le aggressioni, anche recenti.

Chiesti «interventi immediati al provveditorato Lazio, Abruzzo e Molise, tali da risolvere le questioni segnalate, anche, con uno scorrimento dalle attuali graduatorie»