Omicidio Bramucci, Alessio Pizzuti potrebbe finire in carcere. Il pm Massimiliano Siddi lunedì al termine dell’udienza in Corte d’assise ha chiesto per lui l’aggrravamento della misura cautelare. Pizzuti (in foto), il “bello e dannato” di Ponte di Nona, è finito ai domiciliari a inizio gennaio. È l’ultimo arrestato dell’indagine per l’omicidio di Salvatore Bramucci. Secondo la pubblica accusa avrebbe dato un contributo importante all’esecuzione dell’omicidio. Il romano Alessio Pizzuti, che fin dai primi atti d’indagine risultava avere un ruolo fondamentale e avrebbe dovuto partecipare all’agguato del 7 agosto 2022, in cui Bramucci fu ucciso con 5 colpi di pistola. Ma all’ultimo si tirò indietro. Questo però non gli ha scampato l’incriminazione per concorso in omicidio, avrebbe infatti partecipato a tutte le fase preliminari e di pianificazione dell’agguato. A incastrarlo numerose intercettazioni tra i due killer. Pizzuti è tra i 6 imputati l’unico ai domiciliari. Lunedì il magistrato ha chiesto il carcere, in base a quanto ricostruito Pizzuti nella sua residenza avrebbe ospitato un amico. A fare la scoperta i carabinieri che si erano presentati alla sua porta per controllare che non fosse evaso. Azione che potrebbe costargli caro. La difesa si opposta alla richiesta dichiarando che l’amico era lì solamente per portare dei viveri e non si era trasferito in casa del suo assistito. Durante il controllo dei carabinieri si sarebbe nascosto solo per paura. La decisione alla Corte d’Assise.

Gli imputati accusati dell’omicidio di Salvatore Bramucci torneranno in udienza il prossimo 29 aprile giorno in cui dovrà testimoniare il medico legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo della vittima e recuperato 4 dei cinque proiettili con cui è stato ucciso il 57enne. Due i killer che hanno materialmente sparato: Tony Bacci e Lucio La Pietra, due le pianificatrici dell’agguato: la moglie Elisabetta e la cognata Sabrina Bacchio e, infine, due gli uomini che avrebbero contribuito a far filare tutto liscio: Alessio Pizzuti e il compagno di Sabrina Bacchio Costantin Dan Pomirleanu.