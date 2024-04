Milano, violenze nel carcere minorile Beccaria: iniziati interrogatori per 6 agenti

Sono iniziati oggi gli interrogatori per sei agenti del Beccaria, sentiti dal gip di Milano Stefania Donadeo dopo l'inchiesta che ha portato a 21 misure cautelari per più reati che vanno dai maltrattamenti e alle lesioni aggravate fino alla tortura per una serie di episodi che, a partire dalla fine del 2022, ha visto come presunte vittime una dozzina di minorenni della struttura carceraria.

Milano carcere Beccaria, inchiesta partita grazie alla psicologa: «dai segni dell'anfibio sul collo ai rumori di pestaggi. Iniziati gli interrogatori di garanzia

Gli interrogatori proseguiranno nel pomeriggio, mentre gli altri sette arrestati saranno sentiti nei prossimi giorni.