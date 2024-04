Produzione di germogli di bambù e zafferano non tracciata, sospesa un'attività

La Asl di Frosinone ha disposto la sospensione dell'attività di un laboratorio di produzione di germogli di bambù e zafferano. Il provvedimento è scaturito dai controlli dei carabinieri del Nas, finalizzati al monitoraggio delle aziende di produzione agricola in tutti i comuni della provincia. I militari hanno effettuato un’ispezione volta a verificare le condizioni igienico sanitarie del laboratorio (non vengono indicate la località, tanto meno la ragione sociale) riscontrando l’omessa notifica ai fini della registrazione dell’attività di trasformazione dei vegetali provenienti dalle proprie coltivazioni agricole.

Per questo è scattata la sospensione dell’attività e al titolare dell’azienda produttrice è stata contestata una sanzione amministrativa di 1000 euro.