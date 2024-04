Giovedì 11 Aprile 2024, 15:59

I Nas di Latina in collaborazione con i carabinieri operativi sul territorio hanno multato il titolare di un esercizio commerciale a Morolo per 1.500 euro. Nel corso di un controllo nella sua attivitaà sono stati trovati 75 chili di alimenti vari in vendita privi dei documenti di tracciabilita'. Sono state rilevate anche carenze strutturali igienico-sanitarie.