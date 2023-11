La magia del Natale a Foligno all’insegna di spettacoli, concerti, giochi per bambini e molto altro

Sono più di 70 gli eventi organizzati per il periodo natalizio. Spazi adibiti e dedicati ai presepi e alla Natività artistica nel centro storico ai piedi dell’albero di Natale che illuminerà Piazza della Repubblica ai presepi nelle frazioni, da Sant’ Eraclio a Budino, da Capodacqua a Casenove e Rasiglia fino a “Anghelos – La Natività Barocca – La suggestione vivente di luce” (Oratorio del Crocifisso, 26 e 27 dicembre e 6 gennaio).

La Casa di Babbo Natale

I bambini potranno contare sulla Casa di Babbo Natale, all’ex teatro Piermarini. Per loro ci sarà pure la parata delle mascotte dei cartoni animati. I bambini avranno la possibilità di incontrare il protagonista indiscusso, Babbo Natale (presente i seguenti giorni: 8-9-10-15-16-17-22-23-24 dicembre) con la possibilità di scoprire il libro di Natale, in 4 capitoli, con altrettanti spettacoli dedicati a Biancaneve, Pinocchio, Pollicino e la Bella Addormentata nel bosco. Ma c’è di più. I bimbi, fino ai 12 anni, e i genitori con la “camminAttrice” Loretta Bonamente e i suoi “aiutanti”, in due occasioni, il 26 dicembre e il 6 gennaio, percorreranno a piedi, per circa 3,5 km, luoghi e piazze suggestivi della città di Foligno per conoscere fiabe e racconti di Natale, tradizioni e usanze che restano nel tempo e le leggende legate all’Epifania.

Un calendario in festa e ricco di eventi culturali di rilievo

È un calendario unico di iniziative quello offerto dal Comune di Foligno per le festività, frutto di una stretta collaborazione fra enti e associazioni culturali. Foligno potrà avvalersi anche di luci particolari con illuminazioni artistiche: la stella cometa a Piazza San Domenico e la palla di Natale a Porta Romana oltre ad alcune videoproiezioni. La città vivrà anche momenti culturali di rilievo con l’inaugurazione di una mostra su Mirò, a partire dal 20 dicembre, a Palazzo Trinci. Numerosi gli appuntamenti musicali con i tradizionali concerti degli auguri, in particolare, all’Auditorium San Domenico, il 15 dicembre “Con le note di Natale”, e il 1° gennaio con il concerto di Capodanno. Grande attesa per le iniziative promosse dall’associazione Paiper per la fine dell’anno con due eventi in programma in Piazza San Domenico: con gli artisti umbri il 30 dicembre e con musicisti internazionali il 31 dicembre per festeggiare la notte più lunga.