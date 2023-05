Sabato 13 Maggio 2023, 10:00

FOLIGNO - Gli aagenti del Comando della polizia locale di Foligno, guidati dal tenente colonnello Marco Baffam hanno accertato che un esercizio pubblico – si tratta di un ristorante - era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Per questo motivo c’è stata una sanzione di 5mila euro oltre alla sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all’avvenuta regolarizzazione per lo svolgimento della medesima. In pratica per l’attività era stata presentata una specifica documentazione che però è risultata essere insufficiente e quindi ciò che equivale ad essere sprovvisti delle necessarie autorizzazioni. I controlli sono stati effettuati, nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi mirati di polizia amministrativa da parte del comando municipale. Nei prossimi giorni proseguirà una serie di controlli mirati correlati alla circolazione stradale e finalizzati al contrasto delle condotte di guida pericolosa, nonché di vigilanza relativamente alle segnalazioni che provengono dalla cittadinanza con periodiche verifiche e monitoraggio delle zone interessate dai fenomeni riferiti.