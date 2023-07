Attività estive: un mare di proposte per tutte le età si va da quelle messe a punto dall'istituto Leonino per piccoli dai sei mesi in su, a quelle organizzate dalla cooperativa Macchine Celibi rivolte a giovani fino ai 20 anni. A mettere a punto le proposte sono associazioni, parrocchie, gruppi sportivi. Ci si organizza negli spazi verdi cittadini come i giardini della Passeggiata, o lo spazio polifunzionale di via Irma Bandiera, si utilizzano le sedi dei vari gruppi o le scuole come nel caso dell'istituto Leonino, o gli spazi comuni delle parrocchie come all'oratorio di santa Maria del Rivo. Le proposte vanno avanti fino alla prima settimana di settembre. I costi variano a seconda delle attività e dei corsi scelti si va dalla proposta gratuita dell'Age alla Passeggiata che prevede attività ludico ricreative, attività sulle emozioni e di conoscenza delle varie culture, ai settanta a settimana proposti dall'associazione Happy Kids che organizza, in strada di Maratta, attività sportive, corsi di pittura, di pasta di sale dalle otto alle quattordici. La cifra è diversa se si sceglie di lasciare il pargolo anche a pranzo e riprenderlo alle 16, in quel caso di pagano 100 euro a settimana. Si andrà avanti fino al 25 agosto. Le attività dell'Age sono in programma alla Passeggiata, fino all'otto settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Anche se la frequenza ai corsi è gratuita va comunque pagata la quota per l'assicurazione che è di 15 euro per il primo figlio, 10 per il secondo e 5 per il terzo. Per i piccoli dai sei mesi in su c'è il campus estivo organizzato dall'istituto Leonino, in via Aurelio Saffi, dietro piazza Valnerina, che propone "Aperto per ferie" fino al 28 luglio, si pagano 55 euro a settimana senza pasto e 93 con il pasto. All'idea di base per cui sono nate le Attività estive che è quella di fornire un sostegno alle famiglie in cui tutti e due i genitori lavorano, si sono affiancate anche altre proposte rivolte non solo ai bambini come, ad esempio, la settimana organizzata al Caos per conoscere i trucchi di fake news social media e l'immaginario estetico irreale dei media arrivando a costruire gli strumenti interpretativi del mondo contemporaneo e difendere la proprietà individuale. Sempre per adolescenti e giovani c'è anche la possibilità di frequentare un corso più classico, un percorso dentro la fotografia contemporanea per sviluppare un proprio progetto fotografico e gli strumenti per la ricerca fotografica in ambito artistico. Per partecipare ai corsi previsti, dal 28 agosto al 2 settembre, si pagano 50 euro a settimana, inclusi i materiali. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 presso Il Caos in via Franco Molè. Tra le attività proposte la fanno da padrona i laboratori creativi, c'è comunque un occhio di riguardo per la conoscenza del territorio con trekking organizzati in cui, oltre alla natura, si scoprono anche le tradizioni e le leggende del territorio. Non manca la baby dance, l'approccio con il palcoscenico, non potevano mancare attività sportive in piscina, il padel. E per finire in bellezza ci sono anche party di fine settimana, fine corso, per piccoli dai tre ai sette anni.