Giovedì 30 Novembre 2023, 08:55

È stata investita da un'auto e lasciata ferita sull'asfalto, ma ha avuto la forza di trascinarsi nei pressi del giardino dell'Istituto comprensivo "Evan Gorga" di Broccostella attirando l'attenzione dei piccoli alunni e del personale scolastico.

Ed è così che si è salvata una piccola cagnolina, diventata già la mascotte del prestigioso istituto che dimostra non solo di essere un punto di riferimento sotto il profilo strettamente didattico, ma anche un luogo dove si trasmettono valori umani che formeranno gli adulti di domani.

È una bella storia che scalda il cuore, con un epilogo altrettanto lieto, che sembra quasi una favola da raccontare prima di dormire ai bambini, ed ha per protagonista una piccola cagnolina di colore bianco vittima, purtroppo, di un automobilista che l'ha investita qualche mattina fa sulla strada principale e che senza provare pietà per quell'animale ferito e dolorante ha tirato dritto senza prestare soccorso.

A pochi metri dal luogo dell'investimento sorge l'istituto scolastico. In quel momento i bimbi stavano facendo la ricreazione, godendo della pausa e della merenda quando ad un certo punto hanno visto la cagnolina dolorante ed insanguinata ad una zampa che si trascinava con fatica verso il giardino in cerca di aiuto. A quel punto, hanno chiamato le insegnanti che alla vista di un animale così piccolo e che guaiva per il dolore si sono attivate immediatamente.

Era presente nelle adiacenze della scuola anche una dipendente comunale e pure lei non è rimasta indifferente ed anzi è accorsa partecipando al soccorso. Sono state allertate le autorità ed è stato chiamato il medico veterinario Francesco Perruzza che, arrivato in pochi istanti sul posto, ha rilevato la necessità di un'operazione urgente per risolvere una brutta frattura al femore.

Senza fare una piega, docile e mansueta, la cucciola si è lasciata aiutare. Il medico l'ha quindi presa e portata via con sé, nel suo ambulatorio di Sora. È stata sottoposta all'intervento chirurgico nella giornata di lunedì, andato benissimo tanto che si è già rimessa in piedi.

Ora l'attende non il freddo tantomeno la strada, ma una casa calda ed accogliente, quella dell'operaia del Comune di Broccostella che si è subito innamorata di lei e che ha deciso di adottarla affinché faccia parte della sua famiglia. Una famiglia comunque allargata poiché tutti i bambini ed il personale scolastico dell'Evan Gorga hanno deciso che sarà la loro mascotte a cui dovranno anche dare un nome e che contribuiranno con crocchette, cibo e biscottini per sentirla anche un po' parte della loro vita.

«La scuola spesso è vista come un'oasi in cui trovare riparo dalle storture del mondo esterno, un luogo sicuro, un rifugio ed oggi la nostra scuola, per una cagnolina in difficoltà, lo è stata a tutti gli effetti - commentano dalla scuola -. Noi "umani" dobbiamo ricordare sempre di non abbandonare, di soccorrere in caso di incidente e di prenderci cura di chi per noi riesce a provare un amore senza limiti e una fiducia incondizionata».