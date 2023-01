Maria Centofanti, dal ristorante di Broccostella ai fornelli del Festival di Sanremo

Anna Maria Centofanti parte per Sanremo dove sarà una delle LadyChef ufficiali di CASASanRemo 2023. La cuoca titolare con il marito di una nota osteria di Broccostella, alle porte della Riserva naturale del lago di Posta Fibreno. sosterrà la cucina locale preparando i piatti più particolari e ricercati per tutto lo staff ed i cantanti del festival canoro più amato al mondo. «Siamo davvero molto orgogliosi per questo risultato che premia la passione, la preparazione e l’estro di Maria che, sono certo, saprà farsi apprezzare anche a Sanremo», commenta orgoglioso il marito Gianni Lupo.