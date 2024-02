Auto fuori strada, grande spavento per una donna a Broccostella

Nella tarda mattinata di oggi, 27 febbraio, una Fiat Panda é andata fuori strada nella zona industriale di Broccostella. La signora che era alla guida, al momento dei soccorsi da parte dei carabinieri forestali era cosciente. É stato necessario l'intervento dei vigili del per tirarla fuori dall'abitacolo. É intervenuto anche il 118 per le cure del caso e la polizia locale per la deviazione temporanea della circolazione. Grande spavento per la conducente dell'auto ma per fortuna nessuna grave conseguenza,.

© RIPRODUZIONE RISERVATA