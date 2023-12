Caro voli, a Natale rincari sui biglietti «fino al 1.130%». I trucchi per risparmiare: dalla "vpn" all'orario della partenza

A Natale volare sarà ancora una volta molto costoso, soprattutto se ci si vuole spostare dalle città italiane del Continente verso Sardegna e Sicilia. Così si può arrivare a spendere fino al 1.130% in più rispetto al periodo pre-festivo, con picchi che sfiorano i 500 euro. A dirlo è un'indagine di Altroconsumo che ha confrontato i costi dei voli in diversi periodi (andata e ritorno per una persona nel periodo clou delle festività - dal 23 dicembre al 2 gennaio - e poi in un periodo meno “trafficato” - dal 13 gennaio al 23 gennaio 2024) su otto tratte nazionali, per le isole e non solo. Questo a fronte di costi del carburante e di gestione in calo per le compagnie aeree rispetto a un anno fa. Vediamo nel dettaglio quali sono i biglietti più cari e come provare a risparmiare.

