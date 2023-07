Mercoledì 12 Luglio 2023, 08:28

Frosinone come il Sahara. Un caldo infernale sta per colpire il capoluogo e l'intera Ciociaria. Se già in questi giorni le temperature oltre i 35 gradi stanno creando disagi alla popolazione sappiate che il peggio deve ancora arrivare. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima, infatti, le previsioni meteo annunciano temperature oltre i 40 gradi all'ombra. Il che significa che al sole, con l'effetto della radiazione solare diretta, si sfiorano i 50 gradi. Il pannello luminoso che si trova al parco Matusa, intorno alle 14.30, segnava 51 gradi. Un dato falsato dal pannello metallico. In ogni caso temperature da deserto che, in assenza di assenza di pioggia, fanno calare anche l'umidità (attualmente intorno al 40%). E se le previsioni confermeranno questa tendenza la prossima settimana l'umidità potrebbe scendere intorno al 20-25% creando così una sacca di caldo torrido ai bassi strati del terreno. Per certi versi farà più caldo di alcune città africane. Basti pensare che Tripoli, capitale della Libia, registrerà temperature simili ma la sera farà leggermente più fresco di Frosinone che martedì registrerà la minima intorno ai 24 gradi.

LE PREVISIONI

Questa ondata di calore rischia di registrare il record assoluto nel capoluogo come conferma l'esperto dell'ufficio meteo del comune di Frosinone, Maurizio Cruciani: «Tra domenica e martedì prossimo spiega - è atteso il picco di calore. Venti di scirocco stanno portando aria calda dal continente africano. Secondo i dati della centrale dell'aeronautica militare del Moscardini il record appartiene al luglio del 1967 quando si registrarono 39,4 gradi all'ombra. La stazione meteo del capoluogo prima ubicata a piazza VI Dicembre (ora in piazzale Europa) invece aveva registrato la massima temperatura nel luglio del 2020 con 38 gradi. Se le previsioni verranno confermate è quindi possibile battere questi record». Vedremo ma intanto questa ondata di calore rischia di creare danni alla salute. Ecco perché gli esperti consigliano in particolare a bambini ed anziani di uscire alle prime ore del mattino o la sera evitando le ore centrali della giornata ed in particolare le prime ore del pomeriggio quando il clima diventa torrido. Bere molta acqua, mangiare frutta e i cibi poco pesanti, sono i consigli di sempre per non affaticare ulteriormente il proprio corpo. Ieri per fortuna al Pronto soccorso non si sono registrati casi di malori attribuibili al gran caldo, fatta eccezione per qualche anziano con abbassamenti di pressione,Gianpaolo Russo